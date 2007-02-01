Кучеров о Сергачеве: «Через несколько лет он будет в топ-3 защитников лиги»

Нападающий «Тампа-Бэй» поделился мнением о партнерах по команде – защитнике Михаиле Сергачеве и форварде .

«Миша – молодчик. Никого не стесняется, раскрепощенный парень. В нем виден потенциал отличного игрока. Через несколько лет он будет в топ-3 защитников лиги. Пару-тройку лет ему дайте – и он раскроется по полной. На то, что он даже сейчас делает с шайбой, немногие защитники в способны.

Стивен – отличный парень. В последние два года я больше начал его узнавать, чаще общаться. В первый год это было тяжело, потому что у Стэмкоса была травма, и он много времени проводил вне команды, а у меня был плохой английский, и я молчал, особо ни с кем не разговаривал. Только слушал, что ребята говорят – на льду и за его пределами.

А потом уже со Стэмкосом стали сближаться. Он классный парень, мне нравится. Постоянно смеемся с ним по всяким мелочам. И у меня английский стал лучше, я теперь могу его понять. Когда у тебя нет языка – о чем с тобой разговаривать, если ты ничего ответить не можешь? А сейчас в этом смысле немножко прибави и общения стало больше», – сказал Кучеров.