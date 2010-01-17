НХЛ. Лундквист – первый вратарь в истории, одержавший 20 побед в 13 сезонах подряд

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал победу в матче с «Филадельфией» (5:1).
Она стала для шведа 20-й в сезоне. Таким образом, он стал первым вратарем в истории лиги, кто выигрывал не менее 20 матчей в 13 сезонах подряд.
По общему количеству таких сезонов Лундквист вошел в топ-6. Его опережают Патрик Руа (17), Мартин Бродер (16), Эд Белфор (15), столько же у Тони Эспозито и Криса Осгуда (по 13).
Со статистикой Лундквиста в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
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