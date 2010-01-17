НХЛ. Лундквист – первый вратарь в истории, одержавший 20 побед в 13 сезонах подряд

Голкипер Хенрик Лундквист одержал победу в матче с «Филадельфией» (5:1).

Она стала для шведа 20-й в сезоне. Таким образом, он стал первым вратарем в истории лиги, кто выигрывал не менее 20 матчей в 13 сезонах подряд.

По общему количеству таких сезонов Лундквист вошел в топ-6. Его опережают Патрик Руа (17), (16), Эд Белфор (15), столько же у Тони Эспозито и (по 13).

Со статистикой Лундквиста в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.