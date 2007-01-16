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    Форвард «Сибири» Бергстрем набрал очки в 15-м матче подряд. До рекорда КХЛ две игры

    Теги Сибирь Автомобилист КХЛ Александер Бергстрем

    Нападающий «Сибири» Александер Бергстрем продлил свою результативную серию.

    В матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2, первый период) шведский игрок отметился голевой передачей.

    Таким образом, Бергстрем набрал очки в 15-й игре подряд. В ходе этого отрезка он отметился 19 (11+8) баллами.

    Чтобы побить рекорд Александра Радулова, Бергстрему нужно набрать очки еще в двух играх.

    Всего 31-летний игрок в этом сезоне записал на свой счет 39 (21+18) баллов в 50 матчах.

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