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    Алексей Яшин: «По таланту и уровню мастерства у нас будет самая сильная сборная на Олимпиаде»

    Теги сборная России Алексей Яшин Олег Знарок Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин поделился мнением о шансах российской команды на Олимпиаде-2018.

    – Мы – фавориты Игр в Пхенчхане. По таланту и уровню мастерства у нас будет самая сильная сборная, есть все предпосылки наконец выиграть золото Игр. А как сложится турнир, можно только гадать. Одна игра может все решить. Особенно четвертьфинал – ты либо продолжаешь бороться за медали, либо уезжаешь домой. 

    – Как вы относитесь к тому, что на заключительном предолимпийском турнире – Кубке Первого канала – наша сборная, за исключением голкипера Василия Кошечкина и защитника Ильи Любушкина, была составлена из игроков СКА и ЦСКА? 

    – У нас есть главный тренер. Он комплектует команду так, как считает нужным. Именно этих игроков Олег Знарок считает сильнейшими в стране, без учета энхаэловцев. У него такое видение, ему отвечать за результат, так что обсуждать его решения по составу не совсем корректно, – сказал Яшин.

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