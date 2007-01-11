Алексей Яшин: «По таланту и уровню мастерства у нас будет самая сильная сборная на Олимпиаде»

Двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин поделился мнением о шансах российской команды на Олимпиаде-2018.

– Мы – фавориты Игр в . По таланту и уровню мастерства у нас будет самая сильная сборная, есть все предпосылки наконец выиграть золото Игр. А как сложится турнир, можно только гадать. Одна игра может все решить. Особенно четвертьфинал – ты либо продолжаешь бороться за медали, либо уезжаешь домой.

– Как вы относитесь к тому, что на заключительном предолимпийском турнире – Кубке Первого канала – наша сборная, за исключением голкипера Василия Кошечкина и защитника Ильи Любушкина, была составлена из игроков СКА и ЦСКА?

– У нас есть главный тренер. Он комплектует команду так, как считает нужным. Именно этих игроков считает сильнейшими в стране, без учета энхаэловцев. У него такое видение, ему отвечать за результат, так что обсуждать его решения по составу не совсем корректно, – сказал Яшин.