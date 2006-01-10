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    Илья Ковальчук: «Многие тренеры не смогли принять участие в Матче звезд. Наталья Кларк – неплохой вариант»

    Теги СКА Илья Ковальчук КХЛ Матч звезд КХЛ Наталья Кларк

    Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Матча звезд КХЛ.

    – В каких конкурсах планируете принять участие? Может, на будущее предложите свой?

    – Готов участвовать в любом – это на усмотрение тренера.

    – Кстати, одним из тренеров вашей сборной будет телеведущая Наталья Кларк. Готовы поработать под ее руководством?

    – Я читал, что многие тренеры не смогли принять участие в Матче звезд. Так что Наталья – неплохой вариант, – сказал Ковальчук смеясь.

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