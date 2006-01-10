Илья Ковальчук: «Многие тренеры не смогли принять участие в Матче звезд. Наталья Кларк – неплохой вариант»

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Матча звезд .

– В каких конкурсах планируете принять участие? Может, на будущее предложите свой?

– Готов участвовать в любом – это на усмотрение тренера.

– Кстати, одним из тренеров вашей сборной будет телеведущая Наталья Кларк. Готовы поработать под ее руководством?

– Я читал, что многие тренеры не смогли принять участие в Матче звезд. Так что Наталья – неплохой вариант, – сказал Ковальчук смеясь.