МЧМ-2018. Миттлстадт стал MVP турнира, Далин – лучшим защитником, россияне не попали в символическую сборную

Стали известны обладатели индивидуальных наград МЧМ-2018.

Лучшим игроком турнира признан форвард сборной США Кейси Миттлстадт, выигравший бомбардирскую гонку турнира с 11 (4+7) очками в 7 матчах. Победитель определялся голосованием журналистов.

Оргкомитет турнира назвал лучших игроков в каждом амплуа.

Лучший вратарь – Филип Густавссон (Швеция, права в НХЛ – «Питтсбург»)

Лучший защитник – (Швеция, драфт-2018)

Лучший нападающий – Кейси Миттлстадт (США, «Баффало»)

Также журналисты определили символическую сборную турнира.

В нее вошли Густавссон, Далин и Миттлстадт, а также защитник Кэйл Макар (Канада, «Колорадо») и форварды (Чехия, драфт-2018) и Киффер Беллоуз (США, «Айлендерс»).