МЧМ-2018. Миттлстадт стал MVP турнира, Далин – лучшим защитником, россияне не попали в символическую сборную

Стали известны обладатели индивидуальных наград МЧМ-2018.
Лучшим игроком турнира признан форвард сборной США Кейси Миттлстадт, выигравший бомбардирскую гонку турнира с 11 (4+7) очками в 7 матчах. Победитель определялся голосованием журналистов.
Оргкомитет турнира назвал лучших игроков в каждом амплуа.
Лучший вратарь – Филип Густавссон (Швеция, права в НХЛ – «Питтсбург»)
Лучший защитник – Расмус Далин (Швеция, драфт-2018)
Лучший нападающий – Кейси Миттлстадт (США, «Баффало»)
Также журналисты определили символическую сборную турнира.
В нее вошли Густавссон, Далин и Миттлстадт, а также защитник Кэйл Макар (Канада, «Колорадо») и форварды Филип Задина (Чехия, драфт-2018) и Киффер Беллоуз (США, «Айлендерс»).
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