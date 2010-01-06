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    МЧМ-2018. Миттлстадт стал MVP турнира, Далин – лучшим защитником, россияне не попали в символическую сборную

    Теги молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира Филип Густавссон Расмус Далин Киффер Беллоуз Филип Задина Кэйл Макар Кэйси Миттлстадт

    Стали известны обладатели индивидуальных наград МЧМ-2018. 

    Лучшим игроком турнира признан форвард сборной США Кейси Миттлстадт, выигравший бомбардирскую гонку турнира с 11 (4+7) очками в 7 матчах. Победитель определялся голосованием журналистов. 

    Оргкомитет турнира назвал лучших игроков в каждом амплуа. 

    Лучший вратарь – Филип Густавссон (Швеция, права в НХЛ – «Питтсбург»)

    Лучший защитникРасмус Далин (Швеция, драфт-2018)

    Лучший нападающий – Кейси Миттлстадт (США, «Баффало»)

    Также журналисты определили символическую сборную турнира. 

    В нее вошли Густавссон, Далин и Миттлстадт, а также защитник Кэйл Макар (Канада, «Колорадо») и форварды Филип Задина (Чехия, драфт-2018) и Киффер Беллоуз (США, «Айлендерс»). 

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