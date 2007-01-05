Дэн Мильштейн: «Гол Алтыбармакяна американцам восхитил верхушку «Чикаго». На него там серьезно рассчитывают»

Агент форварда СКА Андрея Алтыбармакяна Дэн Мильштейн рассказал об интересе к игроку со стороны , выбравшего его на драфте НХЛ в прошлом году.

– Форвард Андрей Алтыбармакян забил потрясающий гол в четвертьфинале с США. На последнем драфте под №70 его выбрал «Чикаго». Что в нем разглядел один из самых крутых клубов НХЛ?

– «Блэкхокс» увидели перспективного и очень талантливого форварда, у которого есть большие шансы стать звездой и играть в основном составе «Чикаго» в будущем. Руководство клуба серьезно на него рассчитывает.

Я разговаривал с верхушкой «Блэкхокс». Они были приятно удивлены и оценили Андрея как одного из ведущих проспектов их клуба. А гол в ворота США их восхитил. Вообще этого форварда вели на протяжении всего прошлого сезона до драфта. Взяли его не просто так.

– Контракт у Алтыбармакяна со СКА истекает в 2018 году. Ваши действия?

– Сейчас не буду это комментировать.

– Тогда опровергните байку, что этот форвард ездит на «Ладе» четырнадцатой модели.

– Зачем? Так и есть, именно такая модель машины. Алтыбармакян из простой семьи, хороший хоккеист и приятный приземленный человек. Трудяга, много пашет на тренировках. Ничто ему не дается просто так. И мне обидно, когда кто-то в прессе называет Андрея блатным. Это невероятная ерунда, – сказал Мильштейн.