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    Дэн Мильштейн: «Гол Алтыбармакяна американцам восхитил верхушку «Чикаго». На него там серьезно рассчитывают»

    Теги СКА молодежная сборная России Чикаго молодежный чемпионат мира Дэн Мильштейн Андрей Алтыбармакян

    Агент форварда СКА Андрея Алтыбармакяна Дэн Мильштейн рассказал об интересе к игроку со стороны «Чикаго», выбравшего его на драфте НХЛ в прошлом году. 

    – Форвард Андрей Алтыбармакян забил потрясающий гол в четвертьфинале с США. На последнем драфте под №70 его выбрал «Чикаго». Что в нем разглядел один из самых крутых клубов НХЛ?

    – «Блэкхокс» увидели перспективного и очень талантливого форварда, у которого есть большие шансы стать звездой и играть в основном составе «Чикаго» в будущем. Руководство клуба серьезно на него рассчитывает.

    Я разговаривал с верхушкой «Блэкхокс». Они были приятно удивлены и оценили Андрея как одного из ведущих проспектов их клуба. А гол в ворота США их восхитил. Вообще этого форварда вели на протяжении всего прошлого сезона до драфта. Взяли его не просто так.

    – Контракт у Алтыбармакяна со СКА истекает в 2018 году. Ваши действия?

    – Сейчас не буду это комментировать.

    – Тогда опровергните байку, что этот форвард ездит на «Ладе» четырнадцатой модели.

    – Зачем? Так и есть, именно такая модель машины. Алтыбармакян из простой семьи, хороший хоккеист и приятный приземленный человек. Трудяга, много пашет на тренировках. Ничто ему не дается просто так. И мне обидно, когда кто-то в прессе называет Андрея блатным. Это невероятная ерунда, – сказал Мильштейн. 

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