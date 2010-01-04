«Филадельфия» – «Питтсбург». Кросби смотрел в планшет, сидя на скамейке

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби смотрел в планшет во время матча регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:1).

Он использовал гаджет прямо на скамейке «пингвинов».

В последних 7 матчах канадец набрал 3 (0+3) очка при полезности «-6».

«Читаешь наши твиты, Сидни?», – задался вопросом твиттер-аккаунт канала NBC.