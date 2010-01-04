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    «Филадельфия» – «Питтсбург». Кросби смотрел в планшет, сидя на скамейке

    Теги Питтсбург Филадельфия Сидни Кросби НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби смотрел в планшет во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1). 

    Он использовал гаджет прямо на скамейке «пингвинов». 

    В последних 7 матчах канадец набрал 3 (0+3) очка при полезности «-6». 

    «Читаешь наши твиты, Сидни?», – задался вопросом твиттер-аккаунт канала NBC. 

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