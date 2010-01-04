«Филадельфия» – «Питтсбург». Кросби смотрел в планшет, сидя на скамейке

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби смотрел в планшет во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).
Он использовал гаджет прямо на скамейке «пингвинов».
В последних 7 матчах канадец набрал 3 (0+3) очка при полезности «-6».
«Читаешь наши твиты, Сидни?», – задался вопросом твиттер-аккаунт канала NBC.
are u reading our tweets, sidney crosby? pic.twitter.com/6BLP29Sx3G— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 3 января 2018 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.