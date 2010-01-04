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    Алексей Шевченко: «По слухам, Брагин не намерен продлевать контракт с ФХР»

    Теги ФХР молодежная сборная России Валерий Брагин КХЛ Алексей Шевченко

    Журналист Алексей Шевченко поделился информацией относительно будущего главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина.

    «У главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина заканчивается контракт и, по слухам, он не намерен его продлевать.

    Доработает до 30 апреля, свозит команду на турнир четырех наций и будет ждать предложений из КХЛ. Сам он пока не комментирует свое будущее, но, говорят, что к нему есть интерес из пары клубов.

    Не знаю, почему Брагин так хочет уйти. То ли надоело так редко работать, то ли финансовый вопрос, хотя с последним в ФХР легко разберутся, если будет надо.

    Но, кажется, что скоро в федерации столкнутся с серьезной проблемой, кого назначать на пост тренера молодежной сборной. Вариантов не так много.

    Идти к старым и проверенным специалистам? Многие уже зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Довериться молодым – риск.

    Уговаривать Брагина? Но если он хочет клубную работу, то к этому надо отнестись с пониманием. В общем, задачка не из простых», – написал Шевченко.

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