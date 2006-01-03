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    Капитан хоккейной молодежки о поражении от США: «Хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Егор Зайцев 1998

    Капитан молодежной сборной России Егор Зайцев прокомментировал поражение от США (2:4) в четвертьфинале МЧМ-2018. 

    «Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось.

    Что сказали в раздевалке? Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось.

    Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», – сказал Зайцев. 

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