Капитан хоккейной молодежки о поражении от США: «Хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат»

Капитан молодежной сборной России Егор Зайцев прокомментировал поражение от США (2:4) в четвертьфинале МЧМ-2018.

«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось.

Что сказали в раздевалке? Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось.

Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», – сказал Зайцев.