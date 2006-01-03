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    Валерий Брагин: «В таких матчах из четырех шансов один надо забивать всегда»

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    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче чемпионата мира против США (2:4).

    – Чего не хватило в концовке матча нашей команде?

    – Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были – в пустые ворота забивать. Но это хоккей – они забили, мы нет – при счете 2:2.

    – Были у нас грубые ошибки?

    – В первом периоде, мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде – где-то и мы владели инициативой, третий – получился равным до пропущенной шайбы.

    – Не показалось, что в третьем периоде вытащили из этой сборной максимум, что могли?

    – В этом и заключается наша работа – вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырех шансов один надо забивать всегда, – приводит слова Брагина Алексей Шевченко.

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