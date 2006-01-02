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    Кирилл Капризов: «С девушками веду себя аккуратно. Меня на деньги не раскрутишь»

    Теги ЦСКА светская хроника КХЛ Кирилл Капризов

    Форвард ЦСКА Кирилл Капризов описал свой подход к общению с незнакомыми людьми.

    – Какое самое необычное сообщение приходило в инстаграм?

    – Куча рекламы в личных сообщениях. Заходишь – и предлагают заработать. Или просят деньги. Но непонятно, кому это нужно. Какие-то анонимы.

    – Вокруг хоккеистов крутится много жучков?

    – Когда поднимешься наверх, то сразу появляется много народу. Может, ты с ними раньше даже не общался. А сейчас они в друзья к тебе набиваются: «Эй, братан, братишка!» Когда столько «родственников» вокруг, с ними надо быть поаккуратнее. И не доверять всем подряд.

    – Девушки часто на шею вешаются? Многие хотят завести роман с богатым хоккеистом.

    – Меня на деньги не раскрутишь, поверьте. И с девушками я тоже веду себя аккуратно, – рассказал Капризов.

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