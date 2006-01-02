Кирилл Капризов: «С девушками веду себя аккуратно. Меня на деньги не раскрутишь»

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов описал свой подход к общению с незнакомыми людьми.

– Какое самое необычное сообщение приходило в инстаграм?

– Куча рекламы в личных сообщениях. Заходишь – и предлагают заработать. Или просят деньги. Но непонятно, кому это нужно. Какие-то анонимы.

– Вокруг хоккеистов крутится много жучков?

– Когда поднимешься наверх, то сразу появляется много народу. Может, ты с ними раньше даже не общался. А сейчас они в друзья к тебе набиваются: «Эй, братан, братишка!» Когда столько «родственников» вокруг, с ними надо быть поаккуратнее. И не доверять всем подряд.

– Девушки часто на шею вешаются? Многие хотят завести роман с богатым хоккеистом.

– Меня на деньги не раскрутишь, поверьте. И с девушками я тоже веду себя аккуратно, – рассказал Капризов.