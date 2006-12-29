Брагин о победе молодежки над Швейцарией: «Сегодня качество игры было лучше»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швейцарией (5:2) в матче ЧМ.

– Все было непросто, давила ответственность, это чувствовалось. Сегодня качество игры было лучше. Хорошо молодые ребята сегодня сыграли. Будем улучшать игру.

– Начало как второго, так и третьего периодов было неудачным для сборной России. В чем причина ошибок?

– Индивидуальные ошибки приводили к голам, можно так сказать.

– Яркая концовка вдохновила ребят на следующие матчи?

– Вообще при игре с таким преимуществом – почти сорок бросков против 13 – мы должны в течение игры все решать, не в концовке. Немного реализация страдает. Будем улучшать все компоненты и двигаться дальше.

– Сегодня с выполнением тренерской установки было лучше, чем позавчера?

– В плане тактики – да.

– Игра стала лучше? Позволили молодой команде сравнять счет, при равном счете у них были моменты.

– У них самая главная игра была вчера. Они ее выиграли. Сегодня они вышли раскрепощенные, на них ничего не давило. А у наших игроков чувствовалась зажатость. Иногда неправильные решения принимали, особенно в концовках эпизодов. Хорошие моменты были, но торопились, хладнокровия не хватало. Я думаю, что с каждой игрой будут улучшения, – сказал Брагин.

У молодежки первая победа. Теперь все хорошо?