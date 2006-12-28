«Барыс» проиграл 13 из 15 последних матчей. Разница голов – 21:58

В матче регулярного чемпионата «Барыс» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» (2:5).

Это поражение для клуба из Астаны стало четвертым подряд, три из них – дома.

За последние 15 матчей команда уступила 13 раз. Две победы были одержаны над «Трактором» (4:3 ОТ) и «Слованом» (2:0). За этот период общая разницей шайб составляет 21:58.

Команда тренера занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка.