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    «Барыс» проиграл 13 из 15 последних матчей. Разница голов – 21:58

    Теги КХЛ Барыс Евгений Корешков

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» (2:5).

    Это поражение для клуба из Астаны стало четвертым подряд, три из них – дома.

    За последние 15 матчей команда уступила 13 раз. Две победы были одержаны над «Трактором» (4:3 ОТ) и «Слованом» (2:0). За этот период общая разницей шайб составляет 21:58.

    Команда тренера Евгения Корешкова занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка.

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