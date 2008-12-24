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    ЦСКА нанес 109 бросков в сторону ворот «Витязя». Но проиграл два матча подряд с общим счетом 2:7

    Теги ЦСКА Витязь КХЛ Игорь Сапрыкин

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА проиграл «Витязю» (1:3).

    Армейцы потерпели второе домашнее поражение подряд. В прошлой игре московская команда уступила «Магнитке» (1:4).

    Общая разница шайб двух игр – 2:7.

    Отметим, что ЦСКА сделал 109 бросков в сторону ворот в матче с «Витязем». 47 бросков пришлись в створ ворот. Ворота гостей защищал Игорь Сапрыкин.

    Теперь команду тренера Игоря Никитина ждет 3-матчевая выездная серия. Их соперниками будут московское «Динамо», «Торпедо» и «Лада».

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