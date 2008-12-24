ЦСКА нанес 109 бросков в сторону ворот «Витязя». Но проиграл два матча подряд с общим счетом 2:7

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА проиграл «Витязю» (1:3).

Армейцы потерпели второе домашнее поражение подряд. В прошлой игре московская команда уступила «Магнитке» (1:4).

Общая разница шайб двух игр – 2:7.

Отметим, что ЦСКА сделал 109 бросков в сторону ворот в матче с . 47 бросков пришлись в створ ворот. Ворота гостей защищал .

Теперь команду тренера Игоря Никитина ждет 3-матчевая выездная серия. Их соперниками будут московское «Динамо», «Торпедо» и «Лада».