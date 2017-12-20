«Вегас» – «Тампа». Кучеров набрал 2 очка и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров

Форвард Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка в матче с «Вегасом» (3:4).

Российский нападающий ассистировал при голах Стивена Стэмкоса и Владислава Наместникова в большинстве.

На его счету стало 48 (23+25) очков в 33 матчах сезона. Он по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров лиги, опережая Стэмкоса (45 очков) и игроков «Айлендерс» Джона Тавареса и Джоша Бэйли (по 42).