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    «Вегас» – «Тампа». Кучеров набрал 2 очка и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Вегас Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка в матче с «Вегасом» (3:4). 

    Российский нападающий ассистировал при голах Стивена Стэмкоса и Владислава Наместникова в большинстве. 

    На его счету стало 48 (23+25) очков в 33 матчах сезона. Он по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров лиги, опережая Стэмкоса (45 очков) и игроков «Айлендерс» Джона Тавареса и Джоша Бэйли (по 42). 

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