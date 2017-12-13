Олег Знарок: «Состав сборной России на Кубок Первого канала на 90% похож на тот, который поедет на Олимпиаду»
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал состав команды на Кубок Первого канала.
«Этот состав на 90 процентов похож на тот, который поедет на Олимпиаду.
На данный момент мы проверяем 3-4 человек, которые поедут на чемпионат мира.
А так, практически все здесь – кандидаты на поездку в Корею», – сказал Знарок.
В состав российской сборной включены 14 игроков из СКА и 10 – из ЦСКА.
Ранее в состав входил нападающий СКА Павел Дацюк, однако Знарок сообщил, что форвард еще не набрал нужную физическую форму.
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