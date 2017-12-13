Роман Ротенберг об Играх-2018: «Мы всегда будем сборной России. Так и будем называть команду»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как будет официально будет называться сборная России на Олимпиаде-2018.
- Как будет называться команда на Олимпиаде?
– Olympic athlete of Russia – так прописано во всех официальных документах МОК.
Но при этом мы всегда будем сборной России, так и будем называть команду, – сказа Ротенберг.
МОК допустил выступление спортсменов из сборной России под нейтральным флагом.
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