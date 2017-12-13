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    Роман Ротенберг об Играх-2018: «Мы всегда будем сборной России. Так и будем называть команду»

    Теги ФХР сборная России Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как будет официально будет называться сборная России на Олимпиаде-2018.

    - Как будет называться команда на Олимпиаде?

    – Olympic athlete of Russia – так прописано во всех официальных документах МОК.

    Но при этом мы всегда будем сборной России, так и будем называть команду, – сказа Ротенберг.

    МОК допустил выступление спортсменов из сборной России под нейтральным флагом.

    Олимпиада без флага мне не нужна

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