Роман Ротенберг об Играх-2018: «Мы всегда будем сборной России. Так и будем называть команду»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как будет официально будет называться сборная России на Олимпиаде-2018.

- Как будет называться команда на Олимпиаде?

– Olympic athlete of Russia – так прописано во всех официальных документах МОК.

Но при этом мы всегда будем сборной России, так и будем называть команду, – сказа Ротенберг.

МОК допустил выступление спортсменов из сборной России под нейтральным флагом.

Олимпиада без флага мне не нужна