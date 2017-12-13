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    НХЛ. Василевский стал второй звездой дня, Кузнецов – третьей

    Теги Тампа-Бэй Вашингтон Эдмонтон НХЛ Евгений Кузнецов Андрей Василевский Коннор Макдэвид

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Третья звезда – форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов с 3 голевыми передачами в матче против «Колорадо» (5:2). 

    Вторая звезда – голкипер «Тампы» Андрей Василевский с шатаутом в матче против «Сент-Луиса» (3:0) при 35 отраженных бросках. 

    Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 4 (1+3) очками в матче против «Коламбуса» (7:2). 

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