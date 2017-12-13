НХЛ. Василевский стал второй звездой дня, Кузнецов – третьей

Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард Евгений Кузнецов с 3 голевыми передачами в матче против «Колорадо» (5:2).

Вторая звезда – голкипер Андрей Василевский с шатаутом в матче против «Сент-Луиса» (3:0) при 35 отраженных бросках.

Первая звезда – форвард Коннор Макдэвид с 4 (1+3) очками в матче против «Коламбуса» (7:2).