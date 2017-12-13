НХЛ. Василевский стал второй звездой дня, Кузнецов – третьей
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов с 3 голевыми передачами в матче против «Колорадо» (5:2).
Вторая звезда – голкипер «Тампы» Андрей Василевский с шатаутом в матче против «Сент-Луиса» (3:0) при 35 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 4 (1+3) очками в матче против «Коламбуса» (7:2).
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