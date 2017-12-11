Зарипов забил первый гол после возвращения в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» (3:1, третий период).

Зарипов забил гол во втором периоде с передач Антона Ландера и .

Таким образом, для 36-летнего хоккеиста эта шайба стала первой после возвращения в казанский клуб. Зарипов проводит вторую игру в сезоне.

В июле Зарипов был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы. В ноябре срок его наказания был сокращен, после чего он смог подписать контракт с «Ак Барсом».