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    Зарипов забил первый гол после возвращения в «Ак Барс»

    Теги Ак Барс Данис Зарипов видео КХЛ Станислав Галиев Динамо Антон Ландер

    Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:1, третий период).

    Зарипов забил гол во втором периоде с передач Антона Ландера и Станислава Галиева.

    Таким образом, для 36-летнего хоккеиста эта шайба стала первой после возвращения в казанский клуб. Зарипов проводит вторую игру в сезоне.

    В июле Зарипов был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы. В ноябре срок его наказания был сокращен, после чего он смог подписать контракт с «Ак Барсом».

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