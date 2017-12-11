НХЛ. Тарасенко стал 3-й звездой дня
НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.
Третьей звездой назван форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу в матче с «Баффало» (3:2 ОТ).
Нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ), признан второй звездой.
Первой звездой стал вратарь «Торонто» Кертис Макиленни, отразивший 41 бросок из 41 в матче с «Эдмонтоном» (1:0).
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