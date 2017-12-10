Илья Брызгалов: «Анализ известных общественности фактов говорит о том, что допинговая система в России была»

Известный хоккейный вратарь поделился мнением о ситуации с участием России в Олимпиаде в Пхенчхане и допинговыми скандалами вокруг российского спорта.

– Вы вообще верите в допинговую систему, о которой говорит МОК?

– Это очень сложный вопрос. Я могу ошибаться в своих суждениях, но те факты, которые известны общественности, указывают на то, что допинг употребляли и в больших количествах. И атлетов там было много. Я не знаю, была ли это государственная или не государственная программа. Если мы посмотрим, с чего все началось… С легкоатлетки Степановой, которая сбежала из страны вместе со своим мужем, тоже работавшим в лаборатории .

Сначала они рассказали факты, обвинив Россию, потом уже Родченков рассказал, как все это было. С его слов – он был непосредственно участником всего этого, точнее, даже главой всей этой системы. Конечно, можно ставить под сомнение слова Родченкова, сказать, что он оболгал, но есть очень много фактов, которые выявились при вскрытии тех же проб, что сейчас стали осуществлять, говорящих об обратном. Очень много неопровержимых улик.

Царапины на бутылках, повышенное содержание соли в пробах. Кто сдавал когда-либо анализы на допинг – знают эту процедуру. Если у тебя повышенное содержание соли в моче, то у тебя эту пробу просто не примут, ты будешь ее пересдавать. А вы представляете, они вскрывают пробирку, а там повышенное содержание соли. То есть офицер не мог пропустить эту пробу. Значит, там была какая-то махинация. Я могу заблуждаться, могу ошибаться. Просто анализ той информации, которая стала общественной, все то, что мы слышали, что видели, говорит о том, что система была.

– Недавно в сети появились дневники Родченкова, где фигурирует фамилия Билялетдинова. Судя по дневникам, было решено не употреблять допинг, но сам факт обсуждения такой возможности покоробил. Вы вообще представляете, чтобы в хоккейной сборной кому-то давали коктейль «Дюшес»?

– Сколько лет я играл в национальной сборной России, на протяжении десятилетия, и никогда с этим не сталкивался. Даже предложений-то таких не было, даже намеков на то, чтобы ребятам что-то давал. Для меня это какая-то дикость.

– Может, не предлагали, а просто сказали: нужно поставить укол.

– Нет-нет. Какой бы врач в сборной ни работал, а они периодически менялись, были и из «Динамо», и из ЦСКА, такого себе никто никогда не позволял. Никаких предложений. Даже намеков, – сказал Брызгалов.