Андрей Марков: «С «Монреалем» практически не было переговоров. Меня никто не слушал и не хотел слушать»

Защитник Андрей Марков рассказал, почему летом у него не получилось продлить контракт с .

«Как спортсмен и как человек, который провел 16 лет своей жизни в Монреале, мне хотелось бы, чтобы они меня уважали. Это все, что я просил у команды.

Буду честен: с «Монреалем» переговоров практически не было. Я получил от них два или три предложения, и они сказали: «Либо вы подписываете контракт, либо не подписываете».

Меня никто не слушал и не хотел слушать. Вот что случилось. Поэтому у меня был выбор, чтобы подписать соглашение на их условиях или уйти и найти новую команду.

Да, были бонусы. Но дело не в деньгах, а в том, как все было представлено мне. Мы даже не разговаривали. Мне не понравилось, как они сделали свое предложение. Не было никаких обсуждений. Просто предложение – и все.

Они предлагали мне контракт на два года, и я не собираюсь врать. Я хотел бы поблагодарить их. 1000 матчей с «Монреалем»? Это то, что я хотел бы сделать, но мне не удалось. Возможно, это произойдет в какой-то момент, но не сейчас.

Я до сих пор не сожалею о своем решении вернуться в Россию. Мы сделали выбор, который был в интересах моей семьи, и сейчас это самое важное в моей жизни», – сказал Марков.