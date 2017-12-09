НХЛ. Панарин стал первой звездой дня

Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард Том Уилсон. В его активе гол, передача и 6 хитов в матче против «Рейнджерс» (4:2).

Вторая звезда – защитник Густав Форслинг, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Баффало» (3:2 ОТ), в том числе победный гол в овертайме.

Первая звезда – форвард «Коламбуса» с 5 голевыми передачами в матче с «Нью-Джерси» (5:3).

Панарин просто жжет. Пять передач в одном матче