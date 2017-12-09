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    НХЛ. Панарин стал первой звездой дня

    Теги Вашингтон Коламбус Чикаго НХЛ Артемий Панарин Том Уилсон Густав Форслинг

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Третья звезда – форвард «Вашингтона» Том Уилсон. В его активе гол, передача и 6 хитов в матче против «Рейнджерс» (4:2). 

    Вторая звезда – защитник «Чикаго» Густав Форслинг, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Баффало» (3:2 ОТ), в том числе победный гол в овертайме. 

    Первая звезда – форвард «Коламбуса» Артемий Панарин с 5 голевыми передачами в матче с «Нью-Джерси» (5:3). 

    Панарин просто жжет. Пять передач в одном матче

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