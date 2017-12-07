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    Sports.ru

    «Чемпионат.com»: МОК может не допустить Знарка до Олимпиады

    Теги СКА сборная России Илья Воробьев допинг Олег Знарок КХЛ Сергей Плотников Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок может пропустить Олимпиаду-2018, утверждает «Чемпионат.com».

    По правилам МОК, ни один тренер или врач, чьи подопечные нарушали антидопинговые правила, не могут быть аккредитованы на Олимпиаду.

    Ранее сообщалось, что форварду СКА Сергею Плотникову было вынесено предупреждение за найденное в крови запрещенное вещество.

    Кроме того, весь тренерский штаб СКА (включая работающего в сборной Харийса Витолиньша) рискует оказаться не допущенным к играм. Как и бывший тренер «Магнитки» Илья Воробьев – из-за дисквалификации Даниса Зарипова.

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