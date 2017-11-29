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    Рене Фазель: «Очень рано говорить о том, что будет, если КХЛ не отпустит иностранцев на Олимпиаду»

    Теги ФХР ИИХФ Рене Фазель КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о возможном отстранении России от Олимпиады-2018 и ответных мерах со стороны КХЛ

    «МОК может наказать россиян и запретить им участвовать в Играх под национальным флагом. Я могу представить, как это происходит в индивидуальных видах спорта, таких как фигурное катание или лыжи. Мне, как бывшему хоккеисту, тяжело понять, как это может быть в хоккее, когда целая команда будет играть без флага своей страны. Тем не менее это возможно.

    Есть опасения по поводу КХЛ: как она будет продолжать чемпионат во время Олимпиады, если уже составлен календарь с перерывом, не так легко его поменять. В таком случае КХЛ предстоит большая работа. Также вопросом остается, разрешит ли лига иностранным игрокам поехать на Олимпиаду. Надеюсь, что да, это крайне важно для нашего спорта.

    Очень рано говорить о том, что будет, если КХЛ не отпустит иностранцев. Надеюсь, что Россия и КХЛ в частности уважает спорт и разрешит иностранцам принять участие в Играх. Будет тяжело понять противоположное решение. Тем не менее, риск существует», – сказал Фазель. 

    Ожидается, что решение по вопросу участия сборной России в Играх в Пхенчхане будет принято 5 декабря. 

    ИИХФ во вторник обратилась к МОК с призывом допустить сборную России на Олимпиаду. 

    КХЛ ранее заявляла, что в случае недопуска сборной России на Игры не отпустит туда и представляющих клубы лиги игроков других сборных. 

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