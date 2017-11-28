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    НХЛ. Бобровский обновил вратарский рекорд «Коламбуса» по количеству матчей

    Теги Коламбус Сергей Бобровский Марк Дени НХЛ

    Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал рекордсменом клуба по количеству матчей среди голкиперов.

    Игра против «Монреаля» (1:3) стала для россиянина 267-й в составе клуба. Бобровский обошел по этому показателю Марка Дени.

    Россиянин выступает за «Коламбус» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей и в трех из этих игр не пропустил.

    Подробную статистику выступлений Бобровского можно увидеть здесь.

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