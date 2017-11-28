НХЛ. Бобровский обновил вратарский рекорд «Коламбуса» по количеству матчей

Вратарь «Коламбуса» стал рекордсменом клуба по количеству матчей среди голкиперов.

Игра против «Монреаля» (1:3) стала для россиянина 267-й в составе клуба. Бобровский обошел по этому показателю Марка Дени.

Россиянин выступает за с 2013 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей и в трех из этих игр не пропустил.

Подробную статистику выступлений Бобровского можно увидеть здесь.