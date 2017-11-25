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    Овечкин и его жена призвали москвичей стать донорами костного мозга

    Теги болельщики светская хроника Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская призвали москвичей стать донорами костного мозга.

    «Приходите 28 ноября с 10 до 12 в коворкинг Deworkacy на «Красном Октябре» (Берсеневская наб., 6, стр. 3) и вступайте в Национальный регистр доноров костного мозга.

    Достаточно сдать всего 6 мл крови, чтобы в будущем спасти чью-то жизнь», — написала жена Овечкина.

    «Сдавайте кровь, вступайте в национальный регистр доноров костного мозга. Это быстро, просто и безболезненно.

    Помните, однажды вы можете спасти чью-то жизнь», — сказал российский форвард.

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