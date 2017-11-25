Овечкин и его жена призвали москвичей стать донорами костного мозга

Нападающий «Вашингтона» и его жена Анастасия Шубская призвали москвичей стать донорами костного мозга.

«Приходите 28 ноября с 10 до 12 в коворкинг Deworkacy на «Красном Октябре» (Берсеневская наб., 6, стр. 3) и вступайте в Национальный регистр доноров костного мозга.

Достаточно сдать всего 6 мл крови, чтобы в будущем спасти чью-то жизнь», — написала жена Овечкина.

«Сдавайте кровь, вступайте в национальный регистр доноров костного мозга. Это быстро, просто и безболезненно.

Помните, однажды вы можете спасти чью-то жизнь», — сказал российский форвард.