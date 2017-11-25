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    НХЛ. Сегин – первый игрок драфта-2010, забивший 200 голов

    Теги Даллас НХЛ Тэйлор Холл Владимир Тарасенко Джефф Скиннер Тайлер Сегин Райан Джохансен

    Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин оформил хет-трик в матче против «Калгари» (6:4).

    Таким образом, форвард первым среди игроков драфта 2010 года забросил 200 шайб за время выступления в НХЛ. Сейчас на счету канадца 201 гол в регулярных чемпионатах. Он провел 531 матч.

    В топ-5 снайперов среди игроков драфта-2010 входят также Джефф Скиннер (189 голов в 518 матчах), Тэйлор Холл (159 голов в 475 матчах), Владимир Тарасенко (157 голов в 364 матчах), Райан Джохансен (104 гола в 455 матчах).

    В текущем сезоне 25-летний Сегин провел 23 игры и набрал 23 (12+11) очка. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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