НХЛ. Худобин выиграл 4 матча подряд

Голкипер Антон Худобин одержал победу в четвертом матче подряд.

«Брюинс» в матче регулярного чемпионата выиграли у «Питтсбурга» (4:3). Россиянин отразил 17 из 20 бросков.

Ранее «Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1), «Сан-Хосе» (3:1) и «Нью-Джерси» (3:2 Б). В этих матчах ворота также защищал Худобин.

Кроме того, «Брюинс» в этом сезоне набирали очки во всех матчах, в которых российский голкипер играл с первых минут. На счету вратаря 7 побед и 2 поражения в овертайме.

Со статистикой Худобина можно ознакомиться здесь.