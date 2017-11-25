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    НХЛ. Худобин выиграл 4 матча подряд

    Теги Бостон Антон Худобин НХЛ

    Голкипер «Бостона» Антон Худобин одержал победу в четвертом матче подряд.

    «Брюинс» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграли у «Питтсбурга» (4:3). Россиянин отразил 17 из 20 бросков.

    Ранее «Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1), «Сан-Хосе» (3:1) и «Нью-Джерси» (3:2 Б). В этих матчах ворота также защищал Худобин.

    Кроме того, «Брюинс» в этом сезоне набирали очки во всех матчах, в которых российский голкипер играл с первых минут. На счету вратаря 7 побед и 2 поражения в овертайме.

    Со статистикой Худобина можно ознакомиться здесь.

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