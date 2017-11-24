Петербургский СКА в Китае встретился с Халком и подарил ему клубный свитер
СКА подготовил сюжет о недавней поездке в Шанхай, где прошел матч первенства КХЛ против «Куньлунь Ред Старт» (8:1).
В рамках своего визита в Китай пресс-служба петербургского клуба встретилась с бывшим нападающим футбольного «Зенита» Халком, ныне выступающим за «Шанхай Теллэйс».
Бразильскому футболисту был вручен игровой свитер СКА. Халк поблагодарил клуб, сказав на русском языке: «Спасибо, друг. Хорошо».
Полностью с сюжетом можно ознакомиться на официальном канале СКА в YouTube.
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