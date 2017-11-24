Петербургский СКА в Китае встретился с Халком и подарил ему клубный свитер

СКА подготовил сюжет о недавней поездке в Шанхай, где прошел матч первенства против «Куньлунь Ред Старт» (8:1).

В рамках своего визита в Китай пресс-служба петербургского клуба встретилась с бывшим нападающим футбольного Халком, ныне выступающим за «Шанхай Теллэйс».

Бразильскому футболисту был вручен игровой свитер . Халк поблагодарил клуб, сказав на русском языке: «Спасибо, друг. Хорошо».

Полностью с сюжетом можно ознакомиться на официальном канале СКА в YouTube.