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    Петербургский СКА в Китае встретился с Халком и подарил ему клубный свитер

    Теги Зенит СКА светская хроника премьер-лига Россия фото КХЛ Халк Шанхай Теллэйс

    СКА подготовил сюжет о недавней поездке в Шанхай, где прошел матч первенства КХЛ против «Куньлунь Ред Старт» (8:1).

    В рамках своего визита в Китай пресс-служба петербургского клуба встретилась с бывшим нападающим футбольного «Зенита» Халком, ныне выступающим за «Шанхай Теллэйс».

    Бразильскому футболисту был вручен игровой свитер СКА. Халк поблагодарил клуб, сказав на русском языке: «Спасибо, друг. Хорошо».

    Полностью с сюжетом можно ознакомиться на официальном канале СКА в YouTube.

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