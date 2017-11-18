НХЛ. Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом в матче против (4:5 ОТ).

Игрок забросил шайбу на 16-й минуте матча. Этот гол стал для Проворова третьим в сезоне.

Всего защитник провел 19 матчей и набрал 9 (3+6) очков. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.