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    НХЛ. Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне

    Теги Филадельфия Калгари видео НХЛ Иван Проворов

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом в матче против «Калгари» (4:5 ОТ).

    Игрок забросил шайбу на 16-й минуте матча. Этот гол стал для Проворова третьим в сезоне.

    Всего защитник провел 19 матчей и набрал 9 (3+6) очков. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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