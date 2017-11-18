НХЛ. Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом в матче против «Калгари» (4:5 ОТ).
Игрок забросил шайбу на 16-й минуте матча. Этот гол стал для Проворова третьим в сезоне.
Всего защитник провел 19 матчей и набрал 9 (3+6) очков. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
Ivan Provorov with a Russian rocket! pic.twitter.com/kJEXESZkjq— Sons of Penn (@SonsofPenn) 18 ноября 2017 г.
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