НХЛ. Бобровский стал первой звездой дня

Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Первой и единственной звездой дня был назван голкипер «Коламбуса» . Он сделал шатаут в матче с «Рейнджерс» (2:0), отразив 36 бросков по своим воротам.

Таким образом, в активе Бобровского стало уже 8 матчей, в которых он пропускал 1 гол или менее. Это лучший показатель в лиге.

Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.