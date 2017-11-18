НХЛ. Бобровский стал первой звездой дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Первой и единственной звездой дня был назван голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. Он сделал шатаут в матче с «Рейнджерс» (2:0), отразив 36 бросков по своим воротам.
Таким образом, в активе Бобровского стало уже 8 матчей, в которых он пропускал 1 гол или менее. Это лучший показатель в лиге.
Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.
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