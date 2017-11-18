Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Бобровский стал первой звездой дня

    Теги Коламбус Сергей Бобровский НХЛ

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Первой и единственной звездой дня был назван голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. Он сделал шатаут в матче с «Рейнджерс» (2:0), отразив 36 бросков по своим воротам. 

    Таким образом, в активе Бобровского стало уже 8 матчей, в которых он пропускал 1 гол или менее. Это лучший показатель в лиге. 

    Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться