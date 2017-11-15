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    «Монреаль» – «Коламбус». Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне и стал первой звездой матча

    Теги Монреаль Коламбус Сергей Бобровский НХЛ

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне в матче против «Монреаля» (2:1 ОТ). 

    Он отразил 28 бросков по своим воротам из 29 и стал первой звездой матча. 

    Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь

    По количеству побед в лиге он делит 2-е место с Брэйденом Холтби («Вашингтон»), Мэттом Мюрреем («Питтсбург») и Фредериком Андерсеном («Торонто»). Лидером является Андрей Василевский («Тампа») – 13 побед. 

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