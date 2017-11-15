«Монреаль» – «Коламбус». Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне и стал первой звездой матча

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне в матче против (2:1 ОТ).

Он отразил 28 бросков по своим воротам из 29 и стал первой звездой матча.

Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.

По количеству побед в лиге он делит 2-е место с Брэйденом Холтби («Вашингтон»), Мэттом Мюрреем («Питтсбург») и Фредериком Андерсеном («Торонто»). Лидером является Андрей Василевский («Тампа») – 13 побед.