«Монреаль» – «Коламбус». Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне и стал первой звездой матча
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне в матче против «Монреаля» (2:1 ОТ).
Он отразил 28 бросков по своим воротам из 29 и стал первой звездой матча.
Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.
По количеству побед в лиге он делит 2-е место с Брэйденом Холтби («Вашингтон»), Мэттом Мюрреем («Питтсбург») и Фредериком Андерсеном («Торонто»). Лидером является Андрей Василевский («Тампа») – 13 побед.
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