Олег Знарок: «Судейство на Кубке «Карьялы» я бы назвал непонятным»

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итоги матча Кубка «Карьялы» против Швейцарии (6:2).

«Судейство на Кубке «Карьялы» я бы назвал непонятным. Удаление Плотникова надо пересмотреть, чтобы давать ему оценку.

Но могу сказать, что были у нас ненужные удаления, которые мешали игре в первые 40 минут», – сказал Знарок.

Главными арбитрами матча были Ансси Салонен и Алекси Рантала.