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    Олег Знарок: «Судейство на Кубке «Карьялы» я бы назвал непонятным»

    Теги Евротур сборная России судьи сборная Швейцарии Олег Знарок Кубок Карьялы Сергей Плотников Ансси Салонен Алекси Рантала

    Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итоги матча Кубка «Карьялы» против Швейцарии (6:2).

    «Судейство на Кубке «Карьялы» я бы назвал непонятным. Удаление Плотникова надо пересмотреть, чтобы давать ему оценку.

    Но могу сказать, что были у нас ненужные удаления, которые мешали игре в первые 40 минут», – сказал Знарок.

    Главными арбитрами матча были Ансси Салонен и Алекси Рантала.

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