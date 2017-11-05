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    Игорь Никитин: «Взял бы Шипачева, но как его использовать? В ЦСКА достаточно игроков высокого уровня»

    Теги ЦСКА возможные переходы Игорь Никитин КХЛ Вадим Шипачев

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о возможном переходе в команду форварда Вадима Шипачева

    «Я бы его взял, но у меня бы появился вопрос, как использовать Вадима. Он классный хоккеист, но сейчас в ЦСКА достаточно игроков высокого уровня.

    Я, между прочим, вообще не делаю никаких выводов по поводу его заокеанской карьеры. Просто чью-то карьеру там предсказать невозможно. Это другой мир», – сказал Никитин. 

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