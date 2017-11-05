Игорь Никитин: «Взял бы Шипачева, но как его использовать? В ЦСКА достаточно игроков высокого уровня»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о возможном переходе в команду форварда .

«Я бы его взял, но у меня бы появился вопрос, как использовать Вадима. Он классный хоккеист, но сейчас в ЦСКА достаточно игроков высокого уровня.

Я, между прочим, вообще не делаю никаких выводов по поводу его заокеанской карьеры. Просто чью-то карьеру там предсказать невозможно. Это другой мир», – сказал Никитин.