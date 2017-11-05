НХЛ. Гол Тоффоли на последней секунде овертайма стал лучшим на неделе, Кузнецов – 4-й
НХЛ представила топ-10 лучших голов игровой недели.
Лучшим стал гол форварда «Лос-Анджелеса» Тайлера Тоффоли в ворота «Бостона» после вбрасывания за 0,4 секунды до истечения времени овертайма.
10. Марк Джиордано («Калгари») с передачи Мэттью Ткачака
9. Шон Монахан («Калгари») с передачи Джона Годро
8. Джонатан Тэйвс («Чикаго»)
7. Крис Крайдер («Рейнджерс») с передачи Мики Зибанежада
6. Тайлер Сегин («Даллас») с передачи Александра Радулова
5. Николай Элерс («Виннипег»)
4. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
3. Александр Барков («Флорида») с передачи Евгения Дадонова
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с передачи Коннора Макдэвида
1. Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес»)
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