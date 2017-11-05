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    НХЛ. Гол Тоффоли на последней секунде овертайма стал лучшим на неделе, Кузнецов – 4-й

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    НХЛ представила топ-10 лучших голов игровой недели. 

    Лучшим стал гол форварда «Лос-Анджелеса» Тайлера Тоффоли в ворота «Бостона» после вбрасывания за 0,4 секунды до истечения времени овертайма. 

    10. Марк Джиордано («Калгари») с передачи Мэттью Ткачака

    9. Шон Монахан («Калгари») с передачи Джона Годро

    8. Джонатан Тэйвс («Чикаго»)

    7. Крис Крайдер («Рейнджерс») с передачи Мики Зибанежада

    6. Тайлер Сегин («Даллас») с передачи Александра Радулова

    5. Николай Элерс («Виннипег»)

    4. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

    3. Александр Барков («Флорида») с передачи Евгения Дадонова

    2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с передачи Коннора Макдэвида

    1. Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес»)

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