НХЛ. Гол Тоффоли на последней секунде овертайма стал лучшим на неделе, Кузнецов – 4-й

представила топ-10 лучших голов игровой недели.

Лучшим стал гол форварда Тайлера Тоффоли в ворота «Бостона» после вбрасывания за 0,4 секунды до истечения времени овертайма.

10. Марк Джиордано («Калгари») с передачи Мэттью Ткачака

9. Шон Монахан («Калгари») с передачи Джона Годро

8. Джонатан Тэйвс ( )

7. Крис Крайдер («Рейнджерс») с передачи Мики Зибанежада

6. Тайлер Сегин ( ) с передачи Александра Радулова

5. Николай Элерс («Виннипег»)

4. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

3. Александр Барков («Флорида») с передачи Евгения Дадонова

2. Леон Драйзайтль ( ) с передачи Коннора Макдэвида

1. Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес»)