Троц о симуляциях: «Игроки с футбольным менталитетом вернулись в НХЛ»
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц выразил недовольство игроками, которые симулируют, чтобы заработать большинство.
«Я презираю симуляции, и мои игроки знают об этом. Мы не пытаемся легким способом получить большинство.
Мы немного расстроены, потому что некоторые игроки с футбольным менталитетом вернулись в нашу лигу. Слишком легко они падают», – сказал Троц.
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