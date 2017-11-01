Троц о симуляциях: «Игроки с футбольным менталитетом вернулись в НХЛ»

Главный тренер Барри Троц выразил недовольство игроками, которые симулируют, чтобы заработать большинство.

«Я презираю симуляции, и мои игроки знают об этом. Мы не пытаемся легким способом получить большинство.

Мы немного расстроены, потому что некоторые игроки с футбольным менталитетом вернулись в нашу лигу. Слишком легко они падают», – сказал Троц.