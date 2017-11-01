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    Троц о симуляциях: «Игроки с футбольным менталитетом вернулись в НХЛ»

    Теги Вашингтон Барри Троц НХЛ

    Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц выразил недовольство игроками, которые симулируют, чтобы заработать большинство.

    «Я презираю симуляции, и мои игроки знают об этом. Мы не пытаемся легким способом получить большинство.

    Мы немного расстроены, потому что некоторые игроки с футбольным менталитетом вернулись в нашу лигу. Слишком легко они падают», – сказал Троц.

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