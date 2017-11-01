НХЛ. Макдэвид и его девушка нарядились на Хэллоуин Трампом и его женой. В соцсетях их раскритиковали

Капитан Коннор Макдэвид и его девушка Лорен Кайл выбрали необычные костюмы на Хэллоуин.

Они нарядились соответственно президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией.

Макдэвид – канадец. Он никогда публично не высказывался об американской политике.

Костюмы вызвали волну критики среди пользователей соцсетей, и Лорен в итоге закрыла комментарии к фото.