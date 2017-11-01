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    НХЛ. Макдэвид и его девушка нарядились на Хэллоуин Трампом и его женой. В соцсетях их раскритиковали

    Теги светская хроника Эдмонтон фото НХЛ Коннор Макдэвид Дональд Трамп

    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и его девушка Лорен Кайл выбрали необычные костюмы на Хэллоуин. 

    Они нарядились соответственно президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией. 

    Макдэвид – канадец. Он никогда публично не высказывался об американской политике. 

    Костюмы вызвали волну критики среди пользователей соцсетей, и Лорен в итоге закрыла комментарии к фото. 

     

    Mr and Mrs Trump🇺🇸

    Публикация от Lauren Kyle (@laurenkyle1)

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