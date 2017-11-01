НХЛ. Макдэвид и его девушка нарядились на Хэллоуин Трампом и его женой. В соцсетях их раскритиковали
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и его девушка Лорен Кайл выбрали необычные костюмы на Хэллоуин.
Они нарядились соответственно президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией.
Макдэвид – канадец. Он никогда публично не высказывался об американской политике.
Костюмы вызвали волну критики среди пользователей соцсетей, и Лорен в итоге закрыла комментарии к фото.
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