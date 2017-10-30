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    Хоккеист Мусатов устроил дебош в ресторане Москвы. У него был пистолет с патронами

    Теги происшествия Игорь Мусатов

    Известный хоккеист Игорь Мусатов устроил дебош в одном из ресторанов в центре Москвы.

    Инцидент произошел в заведении на Таганской улице 29 октября. Персонал ресторана пожаловался на посетителя с оружием, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

    Мужчиной, взявшим с собой в ресторан пистолет с патронами, оказался Мусатов. По факту произошедшего проводится проверка.

    Сейчас 30-летний игрок находится без команды. В прошлом сезоне он играл за «Слован».

    Напомним, что в марте 2015 Мусатов уже попадал в подобную ситуацию. Тогда его ночью задержали в одном из баров Москвы, потому что он хотел покинуть заведение, не заплатив по счету размером 1700 рублей.

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