Хоккеист Мусатов устроил дебош в ресторане Москвы. У него был пистолет с патронами

Известный хоккеист устроил дебош в одном из ресторанов в центре Москвы.

Инцидент произошел в заведении на Таганской улице 29 октября. Персонал ресторана пожаловался на посетителя с оружием, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчиной, взявшим с собой в ресторан пистолет с патронами, оказался Мусатов. По факту произошедшего проводится проверка.

Сейчас 30-летний игрок находится без команды. В прошлом сезоне он играл за «Слован».

Напомним, что в марте 2015 Мусатов уже попадал в подобную ситуацию. Тогда его ночью задержали в одном из баров Москвы, потому что он хотел покинуть заведение, не заплатив по счету размером 1700 рублей.