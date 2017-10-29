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    КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Амур» против «Нефтехимика»

    Теги Ак Барс Сибирь Северсталь Лада Нефтехимик Трактор Амур результаты Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Адмирал

    Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Ак Барс
    Дата проведения
    29 октября, 10.00, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Амур – Нефтехимик
    Дата проведения
    29 октября, 11.00, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    Трактор – Лада
    Дата проведения
    29 октября, 15.30, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – Сибирь
    Дата проведения
    29 октября, 18.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Рига – Динамо Минск
    Дата проведения
    29 октября, 18.00, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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