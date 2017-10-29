КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Амур» против «Нефтехимика»
Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 10.00, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 29 октября, 11.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 15.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 29 октября, 18.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 29 октября, 18.00, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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