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    «Спартак» выиграл 5 матчей подряд впервые за 8 сезонов в КХЛ

    Теги Спартак Вадим Епанчинцев КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома переиграл московское «Динамо» (2:0).

    Таким образом, красно-белые продлили победную серию до пяти игр. Ранее они победили «Авангард» (3:2), «Югру» (4:3), «Барыс» (4:3 ОТ) и «Сибирь» (4:0).

    Впервые за восемь сезонов в лиге «Спартак» одержал пять побед подряд.

    Команда тренера Вадима Епанчинцева идет на девятом месте в Западной конференции, имея на своем счету 35 очков после 26 игр.

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