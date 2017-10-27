«Спартак» выиграл 5 матчей подряд впервые за 8 сезонов в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата «Спартак» дома переиграл московское «Динамо» (2:0).

Таким образом, красно-белые продлили победную серию до пяти игр. Ранее они победили «Авангард» (3:2), «Югру» (4:3), «Барыс» (4:3 ОТ) и «Сибирь» (4:0).

Впервые за восемь сезонов в лиге одержал пять побед подряд.

Команда тренера Вадима Епанчинцева идет на девятом месте в Западной конференции, имея на своем счету 35 очков после 26 игр.