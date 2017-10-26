«Салават Юлаев» объявил о переходах Бурдасова и защитника «Сибири» Белякова

«Сибирь» и «Салават Юлаев» совершили обмен, в результате которого в Уфу отправился защитник Федор Беляков, а в обратном направлении последовал нападающий Евгений Бодров.

В прошлом регулярном чемпионате Беляков стал лучшим в КХЛ по количеству блокированных бросков – 141, а также занял восьмое место среди всех игроков КХЛ по силовым приемам – 127. В семи матчах текущего сезона на счету Белякова один голевой пас при показателе полезности «-1».

Также уфимский клуб объявил о переходе нападающего ЦСКА Антона Бурдасова. Форвард Денис Кокарев отправляется в московскую команду.

Бурдасов выступает за ЦСКА первый год. Он провел 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) баллов за результативность при показателе полезности «+2».

Кокарев в текущем сезоне провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 9 (6+3) очков при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ на его счету 274 (102+172) очка в 579 матчах.

Ранее стало известно, что Денис Кокарев отправится в магнитогорский «Металлург» в обмен на вратаря Дмитрия Лозебникова и защитника Артема Икамацких.