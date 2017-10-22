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    Воробьев о возможности вернуть Ли в «Магнитку»: «Мои желания и реальность расходятся»

    Теги Ак Барс Металлург Мг возможные переходы Илья Воробьев КХЛ Крис Ли Степан Захарчук

    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы после игры с «Ак Барсом» (0:4).

    – Вы потеряли несколько защитников, есть свободная легионерская позиция. Нет желания вернуть Криса Ли?

    – У меня много в этом сезоне много желаний кого-то вернуть, но желания и реальность расходятся.

    – Игроки «Металлурга» сегодня часто играли жестко против Захарчука. Было такое задание?

    – Нет, задания как такового не было. Захарчук жестко играет, поэтому и против него играют жестко, – сказал Воробьев.

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