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    Барри Троц: «В последние три сезона «Вашингтон» мало проигрывал, эти поражения расстраивают»

    Теги Вашингтон Флорида Барри Троц НХЛ

    Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал поражение от «Флориды» (1:4), которое стало для команды третьим подряд на домашней арене. 

    «Слово «процесс» использует каждый тренер. Сейчас речь идет о процессе обучения тому, как побеждать. 

    Мы много выигрывали здесь, поэтому сейчас эти поражения расстраивают. За последние три сезона мы одержали много побед и не проигрывали слишком много матчей подряд. Думаю, что это первый за последнее время сезон, когда после такого количества матчей мы находимся там, где сейчас. 

    В каком-то смысле это процесс обучения для всех: для меня, тренерского штаба, руководства и наших болельщиков. У нас было много изменений, и мы еще не выстроили нашу новую философию. Мы работаем над этим, но время от времени это расстраивает.

    Сегодня игра разочаровала по нескольким причинам. В первом периоде мы были хороши, у соперника было немного шансов. Но мы сделали ошибку при первом голе, а затем они реализовали большинство. Я думал, что все будет в порядке, потому что в равных составах мы выглядели лучше», – сказал Троц. 

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