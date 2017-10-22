Барри Троц: «В последние три сезона «Вашингтон» мало проигрывал, эти поражения расстраивают»

Главный тренер Барри Троц прокомментировал поражение от «Флориды» (1:4), которое стало для команды третьим подряд на домашней арене.

«Слово «процесс» использует каждый тренер. Сейчас речь идет о процессе обучения тому, как побеждать.

Мы много выигрывали здесь, поэтому сейчас эти поражения расстраивают. За последние три сезона мы одержали много побед и не проигрывали слишком много матчей подряд. Думаю, что это первый за последнее время сезон, когда после такого количества матчей мы находимся там, где сейчас.

В каком-то смысле это процесс обучения для всех: для меня, тренерского штаба, руководства и наших болельщиков. У нас было много изменений, и мы еще не выстроили нашу новую философию. Мы работаем над этим, но время от времени это расстраивает.

Сегодня игра разочаровала по нескольким причинам. В первом периоде мы были хороши, у соперника было немного шансов. Но мы сделали ошибку при первом голе, а затем они реализовали большинство. Я думал, что все будет в порядке, потому что в равных составах мы выглядели лучше», – сказал Троц.