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    «Локомотив» остановил ЦСКА – 3:2 ОТ. Прервалась 9-матчевая победная серия армейцев

    Теги ЦСКА Локомотив КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях переиграл ЦСКА (3:2 ОТ).

    Ярославцы остановили победную серию ЦСКА, которая насчитала девять игр. Отметим, что сейчас «Локомотив» тренирует бывший тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

    «Локомотив» расположился на пятом месте в таблице Западной конференции после 24 игр. ЦСКА занимает второе место после 22 встреч. Между этими командами разница составляет 11 очков.

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