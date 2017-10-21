«Локомотив» остановил ЦСКА – 3:2 ОТ. Прервалась 9-матчевая победная серия армейцев
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях переиграл ЦСКА (3:2 ОТ).
Ярославцы остановили победную серию ЦСКА, которая насчитала девять игр. Отметим, что сейчас «Локомотив» тренирует бывший тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
«Локомотив» расположился на пятом месте в таблице Западной конференции после 24 игр. ЦСКА занимает второе место после 22 встреч. Между этими командами разница составляет 11 очков.
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