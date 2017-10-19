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    «Спартак» выиграл у «Авангарда», уступая 0:2 и забив победный гол за 20 секунд до конца 3-го периода

    Теги Авангард Спартак Евгений Медведев видео КХЛ Райан Стоу Деннис Эверберг

    «Спартак» одержал волевую победу над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    По ходу игры красно-белые уступали 0:2. В первом периоде омичи забили дважды благодаря голами Евгения Медведева и Денниса Эверберга.

    Однако уже во втором периоде «Спартак» также забросил дважды, сравняв счет. А победный гол в большинстве за 20 секунд до конца третьего периода забил Райан Стоу.

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