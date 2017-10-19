«Спартак» выиграл у «Авангарда», уступая 0:2 и забив победный гол за 20 секунд до конца 3-го периода

«Спартак» одержал волевую победу над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата .

По ходу игры красно-белые уступали 0:2. В первом периоде омичи забили дважды благодаря голами и Денниса Эверберга.

Однако уже во втором периоде также забросил дважды, сравняв счет. А победный гол в большинстве за 20 секунд до конца третьего периода забил .