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    НХЛ. Овечкин и Кузнецов завершили матч с «Филадельфией» с полезностью «-4»

    Теги Филадельфия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться в игре чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:8).

    Россиянин провел на льду 14 с половиной минут, нанес 6 бросков по воротам, совершил 2 силовых приема и завершил матч с полезностью «-4».

    Форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу, но тоже закончил игру с полезностью «-4» — худший результат среди игроков «Вашингтона».

    Всего в 6 матчах сезона Овечкин набрал 10 (9+1) очков, на счету Кузнецова – 11 (0+11).

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