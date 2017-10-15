НХЛ. Овечкин и Кузнецов завершили матч с «Филадельфией» с полезностью «-4»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться в игре чемпионата с «Филадельфией» (2:8).

Россиянин провел на льду 14 с половиной минут, нанес 6 бросков по воротам, совершил 2 силовых приема и завершил матч с полезностью «-4».

Форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу, но тоже закончил игру с полезностью «-4» — худший результат среди игроков .

Всего в 6 матчах сезона Овечкин набрал 10 (9+1) очков, на счету Кузнецова – 11 (0+11).