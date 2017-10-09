НХЛ. Овечкин стал первой звездой недели

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой недели в . Российский нападающий стал лучшим в лиге по голам и очкам (7+0) и помог «Кэпиталс» начать сезон с двух побед.

5 октября Овечкин оформил 18-й в карьере хет-трик в победном матче с «Оттавой» (5:4 Б). Через два дня он повторил личный рекорд, забросив четыре шайбы в игре с «Монреалем» (6:1).

Сделав по хет-трику в первых двух матчах сезона, Овечкин стал четвертым игроком в истории лиги, кому это удалось, и первым с 1917 года.

Второй звездой был признан голкипер Марк-Андре Флери. Вратарь новичка НХЛ выиграл оба первых матча в истории «Голден Найтс», в среднем пропуская по 0,98 шайбы и отразив 97,3 процента бросков. 6 октября Флери сделал 45 сэйвов и помог «Вегасу» со счетом 2:1 обыграть «Даллас» в первом матче в истории клуба.

На третье место попал форвард «Филадельфии» Уэйн Симмоднс. Нападающий разделил второе место по голам (4+0=4). Две его победные шайбы помогли «Флайерс» начать сезон с двух гостевых побед в трех матчах. 4 октября Симмондс оформил второй в карьере хет-трик в победной игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3).