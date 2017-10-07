Александр Медведев: «Строительство арены СКА ускорится после слов Путина»

Член совета директоров и СКА Александр Медведев поделился мнением о строительстве новой ледовой арены в Петербурге.

В минувший вторник октября президент России Владимир Путин в разговоре с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко выразил сомнение в том, что городские власти строят хоккейную арену.

«В планах было строительство новой арены на 20 тысяч зрителей, и теперь этот процесс пойдет быстрее. Так вот совпало, что обсуждали футбол, а помимо футбола выиграл и хоккей.

Думаю ли я, что процесс теперь ускорится? Я не думаю, я это знаю», – сказал Медведев.

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