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    Александр Медведев: «Строительство арены СКА ускорится после слов Путина»

    Теги СКА Владимир Путин Александр Медведев КХЛ Георгий Полтавченко

    Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев поделился мнением о строительстве новой ледовой арены в Петербурге.

    В минувший вторник октября президент России Владимир Путин в разговоре с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко выразил сомнение в том, что городские власти строят хоккейную арену.

    «В планах было строительство новой арены на 20 тысяч зрителей, и теперь этот процесс пойдет быстрее. Так вот совпало, что обсуждали футбол, а помимо футбола выиграл и хоккей.

    Думаю ли я, что процесс теперь ускорится? Я не думаю, я это знаю», – сказал Медведев.

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